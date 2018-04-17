فيسبوك يرشح صديق ليوسف زيدان.. والأخير: «معرفوش»

نشر المؤرخ يوسف زيدان على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للتحديث الجديد بإمكانية لقاء الأشخاص.



وقال صاحب رواية عزازيل: "هذه الرسالة التي جاءت لبعضٍ منكم، لا شأن لي بها، ولا علم لي بمقصودها (وإلى ذلك وجبت الإشارة)".



وحاول متابعو زيدان شرح الأمر له قائلين: إن هذا تحديث جديد الغرض منه هو اقتراحات لمقابلة أصدقاء إن رغب الطرف الآخر في ذلك.



وتهكم أغلب المتابعين من يوسف زيدان؛ نظرًا لأن التحديث الجديد أعلن منذ فترة، وكان مثار جدل على السوشيال ميديا.



أما عن تحديث الفيس بوك ففكرته تعتمد على اقتراح أشخاص افتراضيين، لمقابلتهم بالفعل على أرض الواقع، وأنت تجيب بنعم أو لا يصل الأمر للطرف الآخر، فإن أجاب بنعم فسيخبره فيسبوك أنه وافق على مقابلتك، وإذا حدث ذلك يتم تحديد الموعد للمقابلة.