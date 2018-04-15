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الأحد 15/أبريل/2018 - 05:14 ص

اليوم.. نظر دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين

أرشيفية
أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2129041

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوي، فما زال نور مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وإنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.

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