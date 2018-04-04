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سياسي
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:11 م

موسى مصطفى موسى يجهز برنامجه الانتخابي لعرضه على السيسي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
محمد جعفر
dostor.org/2117574

أوضح المحامي سمير عليوة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن اتصالات تمت بين مؤسسة الرئاسة وموسى مصطفى، ولكن لم يتم التطرق فيها لإجراء مقابلة بينه وبين السيسي.

وأضاف "عليوة"- لـ"الدستور"- أن موسى على استعداد أن يذهب إلى مؤسسة الرئاسة- حال الطلب منه لقاء الرئيس-، معلقا: "وذلك متوقع خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار إلى أن "موسى" يُجري تطويرا شاملا في الوقت الحالي على البرنامج الانتخابي الخاص به على أعلى مستوى؛ لعرضه بشكل دقيق أمام الرئيس- حال لقاءه-، منوها أنه يستعين بخبراء لتنظيم البرنامج، بحيث يكون ذا قيمة حينما يقدمه للسيسي.

ونوه إلى أن الاتصال- الذي تم بين الرئاسة وموسى، شمل الحديث عن رؤية الأخير في إصلاح الوضع السياسي، ومدى استطاعته التعبير عنها، وتوضيحها- حال دعوتها له ولعدد من السياسيين إلى لقاء في هذا الشأن.

وأكد أن المهندس موسى يؤمن بأن إصلاح الوضع السياسي، يتطلب إعطاء مزيد من الحريات للأحزاب، ودعمها في توصيل رؤيتها للشارع، في ضوء التحديات التي تواجه الوطن.

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