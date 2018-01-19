وزيرة الثقافة في أول 5 أيام من توليها الحقيبة

5 أيام مرت على تكليف الدكتور إيناس عبد الدايم، تولي حقيبة وزارة الثقافة، خلفًا للكاتب الصحفي حلمي النمنم، الذي استمر في الحقيبة قرابة العامين ونصف.



وفي صباح اليوم التالي لتكليف «عبد الدايم»، بالحقيبة، توجهت إلى مكتبها، بديوان عام الوزارة الكائن بشارع شجرة الدر بالزمالك، واتخذت أول قراراتها بتكريم الكاتب الصحفي حلمي النمنم الوزير السابق.



وفي اليوم الثالث توليها المنصب، أصدر قرار بتكليف الدكتور مجدي صابر بمنصب قائم بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية، خلفًا لها، تلاه تحديد موعد اجتماع لرؤساء قطاعات الوزارة للاطلاع على الملفات ومناقشة القضايا التي يعملون عليها، واستعداداتهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



وتدخلت وزيرة الثقافة في اليوم الرابع لتولي الحقيبة، لحل أزمة مركز اللغات والترجمة، وقرر مجلس أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة أحلام يونس، تحويل أعضاء هيئة التدريس بالمركز إلى قسم التنشيط الثقافي بمعهد النقد الفنى.



وأصدرت «عبد الدايم» قرارًا بندب الدكتور أحمد بهى الدين العساسى نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وأكدت «عبد الدايم» أنها ستعمل مع الفريق الذي كان مع الوزير السابق حلمي النمنم، لتطمئن قيادات الوزارة الذين أصابتهم حالة من القلق والتوتر عقب تكليفها بالمنصب، ظنًا منهم أنها ستطيح بهم.



ووجهت الوزيرة بتنفيذ كافة القضايا الصادر لأصحابها أحكام قضائية ولم تنفذ طيلة الفترة الماضية.