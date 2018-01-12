القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الجمعة 12/يناير/2018 - 10:02 م

غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في «فض اعتصام رابعة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
متابعات
dostor.org/2019473

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة".

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية سابقًا، ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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