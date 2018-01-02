فلسطينيون لـ سعد الدين إبراهيم في جامعة تل أبيب: «أنت عار على المصريين» (فيديو)

تظاهر عدد من الفلسطينيين ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، خلال إلقائه محاضرة حول «الربيع العربي» داخل جامعة «تل أبيب» في إسرائيل.



وشارك «إبراهيم» في محاضرة، مساء اليوم الثلاثاء، بالجامعة، عُقِدت بمناسبة الذكرى المائة لثورة 1919، ومناقشة ثورات الوطن العربي مرورًا بثورة 1952، وحتى ثوارات الربيع العربي، وظروفها، وكذلك حول الأوضاع السياسية في مصر.



ويشارك في هذه المحاضرات، بجانب إبراهيم، كل من: شلومو أفينيرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة، وحاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، وشيمون شامير أستاذ دراسات الشرق الأوسط.

