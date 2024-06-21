الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 ومواعيد وأماكن الصرف

المواطنين امام البريد
المواطنين امام البريد لصرف المعاشات

يزداد البحث خلال الأيام الجارية عن حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من 1 الشهر القادم، وفقًا لما جاء عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، حيث يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول لكل شهر.

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024

لم يتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة جديدة في  المعاشات 2024، حتى عن معاشات شهر يوليو 2024 فلا يوجد أي زيادة أو بيان رسمي تناول ذلك، حيث جاءت الزيادة الأخيرة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، على أن تكون الزيادة بنسبة 15%، والتي بدأ صرفها من شهر مارس الماضي.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

- منافذ البريد المصري المتوفرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- فروع البنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

- المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر الهاتف المحمول.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستفسار عن كافة ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • في الخطوة الأولى، يتم الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
  • الخطوة الثانية، القيام بتسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب قبل ذلك.
  • الخطوة الثالثة، يتم إدخال إسم الأم، ثم القيام بالضغط على كلمة البحث.
  • وسوف يتم ظهور قيمة الراتب بالتفصيل.
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موعد صرف معاشات يوليو 2024

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات يوليو 2024، في الموعد الرسمي المحدد لها في يوم الإثنين الموافق 2 يوليو 2024، على أن يستمر الصرف حتى يوم 6 يوليو 2024 والتي يتم العمل على صرفها من خلال كل مكاتب البريد المصري في الوقت الحالي في كل المحافظات المصرية.

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