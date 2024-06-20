المالية تحوّل إلى المعاشات تريليونًا و117.4 مليار جنيه خلال 6 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات»، فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» ٩١٣.٢ مليار جنيه خلال ٦ سنوات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤

وأضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و١١٧.٤ مليار جنيه لـ«المعاشات» خلال ٦ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ حتى نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ ما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٢١٤.٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».

وأكد الوزير التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ«المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨.٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.