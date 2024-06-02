الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرق طبية لفحص أصحاب المعاشات بمكاتب البريد فى الوادى الجديد

الفرق الطبية تقدم
الفرق الطبية تقدم الكشف الطبي للمواطنين

أكد الدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة في الوادي الجديد، تواجد فرق طبية بمكاتب البريد؛ لتقديم الكشف الطبي عن الأمراض غير المعدية والمزمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وقياس الوزن والاعتلال الكلوى للمواطنين أثناء صرف المعاشات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ووجَّه الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بتكثيف الخدمات الصحية للمواطنين بمكاتب البريد وأماكن التجمعات، بناءً على تكليفات محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فِرق مبادرة "١٠٠ مليون صحة" وفِرق التواصل المجتمعي تقدم خدمات مجانية بصالة الجمهور التابعة لمكاتب البريد للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط والسكر والاعتلال الكلوي"، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة بصفة مستمرة.

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مدير الإدارة الصحية بالداخلة فرق طبية مكاتب البريد لتقديم الكشف الطبي الأمراض غير المعدية والمزمنة اثناء صرف المعاشات خدمات مجانية

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