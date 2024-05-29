الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات

معاش
معاش

تبدأ الهيئة القومية للتامينات صرف معاشات يونيو، السبت المقبل، من منافذ الصرف المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، بالزيادة الجديدة 15% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى بدء تنفيذه منذ مارس الماضي.

أكدت الهيئة أن قرار زيادة المعاشات يهدف لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية منهم أصحاب المعاشات.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من الاول من مارس 2024 بنسبة 15%.

وقالت الهيئة إنه طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادرعن مجلس النواب، يحق للشخص الحصول على المعاش في عدة حالات منها الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم بشرط أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل، كما يحق للشخص الحصول على المعاش فى سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.                

بنك ناصر

وفى سياق متصل، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، فتح كل فروع البنك المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية، والتي تبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، وذلك انطلاقًا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسيرعليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

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أما فيما يخص المزايا التى يستفاد منها أصحاب المعاشات، أوضحت الهيئة أنه بناء للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات منها:-

- توفير وسائل ترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

الهيئة القومية للتأمينات معاشات يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي منافذ الصرف الحماية الاجتماعية

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