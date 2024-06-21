مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 21-6-2024 فى محافظات مصر

تختلف مواعيد الصلاة اليوم من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي مع اختلاف خطوط الطول التي تحدد الزمن، كما تختلف يوميًا حسب طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية كما يلي:-

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:59 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 1:02 م

موعد أذان العصر: 4:40 م

موعد أذان المغرب: 8:07 م

موعد أذان العشاء: 9:43 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

الفجر 04:08

الشروق 05:54

الظهر 12:55

العصر 16:31

المغرب 19:57

العشاء 21:30

مواعيد الصلاة في أسوان

الفجر : 4:25

الشروق 6:01

الظهر 12:50

العصر 16:09

المغرب 19:39

العشاء 21:04

مواعيد الصلاة في محافظة قنا

الفجر : 4:25

الشروق 6:01

الظهر 12:50

العصر 16:09

المغرب 19:39

العشاء 21:04

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

الفجر : 4:25

الشروق 6:01

الظهر 12:50

العصر 16:09

المغرب 19:39

العشاء 21:04

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

الفجر : 4:25

الشروق 6:01

الظهر 12:50

العصر 16:09

المغرب 19:39

العشاء 21:04

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