الأربعاء 19 يونيو 2024
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حكم توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى.. دار الإفتاء تجيب

حكم توزيع الأضحية
حكم توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى

تزايد البحث والإستفسار، عبر المواقع الإلكترونية حول سؤال، هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى، ويأتى ذلك بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وقيام الكثير من المسلمين بتوزيع لحوم الأضاحي على المواطنين، وخاصة الفقراء والمحتاجين، ويتسائل الكثير من الناس عن هذا الأمر بسبب ضيق الوقت الخاص بالتوزيع وضمان وصول هذه الأضاحي لمستحقيها.

هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى

وعن سؤال هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى، قالت دار الافتاء، إنه لا حرج في تأخير توزيع الأضحية، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظرا للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير، قال تعالى: “فاستبقوا الخيرات” (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة.

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

أمين الفتوى يوضح حكم توزيع لحم الأضحية بعد أنتهاء العيد 

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأضحية أمر فيه سعة ووقته متسع، وكثير من الجمعيات الخيرية يقومون بتوزيع الأضاحي بعد انتهاء العيد وعلى مدار السنة، ولكن العبرة في الذبح والذي لا بد أن يكون في موعده حتى يثاب عليه المسلم، وهو بعد صلاة العيد وحتى آذان المغرب في رابع أيام العيد.

حكم توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى

وتابع "عبدالسميع": إن هناك فرقا بين الذبح يوم عرفة وبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبـح يوم عرفة فقال هو لحم قدمه لأهله أي هذا ليس هو الأضحية التي أمر الشرع بها.

حكم توزيع الأضحية بعد العيد  

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل هناك فرق بين الذبح يوم عرفة وبين الذبح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.

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