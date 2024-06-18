ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. "الإفتاء" توضح

ورد سؤال إلى دارالإفتاء المصرية، يقول ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟، أجابت الإفتاء على السائل عبر موقعها الإلكتروني بأن الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له،

وأوضحت الإفتاء أنه سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أم في غيره من الشهور، وهي في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا.

وأضافت أنه لا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوارد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة؛ لأن الجواز يعمُّ جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى روعيت الضوابط والآداب، وليس ثمة دليل شرعي يدل على تخصيص هذا الجواز، فقصره على زمن دون زمن، أو على حال دون حال، أو على مكان دون مكان يعدُّ تضييقًا لما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب الالتزام مع ذلك بآداب زيارة القبور من عدم رفع الصوت، وكذا مراعاة المعايير الصحية والطبية في توزيع الصدقات إن كانت طعامًا أو شرابًا، ونحو ذلك.