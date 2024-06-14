اللهم أصلح لي حالي.. أفضل الأدعية الاستجابة في يوم التروية

يحتفل المسلمين اليوم في جميع أنحاء العالم بيوم التروية فيوم التروية من أفضل الأيام التي تسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويتم الاحتفال به في يوم 8 ذي الحجة من كل عام هجري.

ومن أكثر الأعمال المستحبة إلى الله في هذه الأيام المباركة هو الدعاء فهو عبادة عظيمة يثاب عليها المسلم بالكثير من الحسنات وايضا الدعاء في يوم التروية يغير الأقدار بإذن الله تعالى، ويفتح أبواب الرزق.

يستعرض الدستور في التقرير التالي افضل الأدعية المستجابة في يوم التروية.

افضل الأدعية المستجابة في يوم التروية

اللهم اجعل خير عُمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك.

اللهم ثبت في الخيرات وطأتي، ونفس بعد الموت كربتي، وبارك لي في مصيري، ومنقلبي، ولا تخفر ذمتي يا غاية رغبتي، يا أرحم الراحمين.

اللهم إن كانت عظمت ذنوبي وآثامي وخطاياي حالت بيني وبينك بقضاء حوائجي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم شأنك، وأتوسل بك وأتوجه إليك، أن تغفر لي وترحمني، وتقضي حاجتي، وتفرج عني كربتي وما أهمني.

اللهم عاملنا بإحسانك، وتداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أفضل الأدعية المستجابة في يوم التروية:

اللهم من أرادني بسوء فرده عليه، ومن كادني فكده، اللّهم اهدهم واهدنا جميعاً يا ربّ العالمين، واجعلني من أحسن عبادك نصيبًا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك.

اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان بين يدي، فأنا أسألك بما لا أستحقه، وأدعوك بما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستهله، فلن يخفى عليك حالي وإن خفي على الناس كلهم معرفة أمري.

اللّهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم، وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسعادة والسكينة والطمأنينة بك، واجعله عيدًا مباركًا مليئًا برضاك يا الله.

أفضل الأدعية المستجابة في يوم التروية:

اللهم اجعل خير عُمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. اللهم ثبت في الخيرات وطأتي، ونفس بعد الموت كربتي، وبارك لي في مصيري، ومنقلبي، ولا تخفر ذمتي يا غاية رغبتي، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.