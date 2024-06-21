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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، مع استمرار إجازة البنوك والتي بدأت اليوم الجمعة على أن تعاود البنوك عملها بداية من يوم الأحد المقبل.

تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-6-2024 مقابل الجنيه المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7516   ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4:0170  ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7958   ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0239   ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4:75   ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5. ريال سعودي.

كم سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السوري؟

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.6987 جنيه مصري.

بيع: 12.7374 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك مصر:

شراء: 12.7059 جنيه مصري.

بيع: 12.7340 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.71 جنيه مصري.

بيع: 12.74 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي:

شراء: 12.57 جنيه مصري.

بيع: 12.74 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية 

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي 4.8558 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية 89،500.0000 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي  3.6730 ريال سعودي. 

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي 0.3066 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني 0.3850 ريال سعودي. 

سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري  0.3646 ريال سعودي. 

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سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية 

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مصر

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