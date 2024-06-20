سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 20 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، في وقت تحافظ في مصر على موقعها ضمن قائمة أكبر دول العالم استقبالًا للتحويلات الدولية وجاءت في المرتبة السادسة عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستقبلة للتحويلات الدولية رغم تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بأكثر من 30% خلال العام الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي والأحد المقبل، يطرح المركزي، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه، من خلال عطائين، الأول قيمته 25 مليار جنيه، لأجل 6 أشهر، ويستحق في 24 سبتمبر، والثاني فقيمته 20 مليار جنيه، لأجل عام، ويستحق في 24 يونيو 2025، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.