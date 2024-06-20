بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس متأثر بتراجع سعر الذهب العالمي، وسجل سعر الذهب عيار 21 تراجعا بنحو 5 جنيهات، كما تراجعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي بالمصنعية / سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: بيع 3571 جنيها، وللشراء 3583 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: بيع 3274 جنيها، وللشراء 3284 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: بيع 3125 جنيها، وللشراء 3135 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2679 جنيها، وللشراء 2687 جنيها.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14: بيع 2083 جنيها، وللشراء 2090 جنيها.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1786 جنيها، وللشراء 1791 جنيها.

الأونصة: بيع 111071 جنيها، وللشراء 111427 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 25000 جنيه، وللشراء 25080 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 3,571,429 جنيها، وللشراء 3,582,857 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب حسب عيار الذهب، فكلما زاد عيار الذهب قلت مصنعيته، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 120 جنيها، وتتجه بعض محلات الصاغة إلى حساب مصنعية الذهب عيار 21 بـ 6% من سعر جرام الذهب.

بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.30% لتسجل 2،312.13 دولارا للأوقية، وكذلك انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر أغسطس، بحوالي 0.1% مسجلة 2،327.30 دولارا للأوقية.

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