سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مصر

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 محرك جوجل خلال الساعات الماضية، حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

خلال منتصف التعاملات، سجل سعر الدولار اليوم الخميس 20 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الخميس في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور" آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.