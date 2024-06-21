سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاع طفيف متأثر بعدة الارتفاعات التي سعر الذهب العالمي خلال جلسة اليوم، وارتفع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر - بنحو ٥ جنيهات،.

وتعرض الدستور في التقرير التالي بالمصنعية / سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والذي جاء كما يلي:-

سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 3150 جنيه، وللشراء 3130 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 2700 جنيه، وللشراء2682 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2،083 جنيه، وللشراء 2،097 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3،571 جنيه، وللشراء 3،594 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 3،274 جنيه، وللشراء 3،295 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،786 جنيه، وللشراء 1،797 جنيه.

الاونصة بيع 111،071 جنيه، وللشراء 111،782 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25،000 جنيه، وللشراء 25،160 جنيه.

الكيلو بيع 3،571،429 جنيه، وللشراء 3،594،286 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

كلما زاد عيار الذهب قلت مصنعيته، لذا تختلف مصنعية الذهب حسب عيار الذهب، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من ٦٠ الي ١٢٠ جنيه، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار ١٨ ١٤٪؜، وتختلف من محل صاغة لآخر.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تعزز توقعات الأسواق حيال خفض الفائدة الأمريكية قريبا، وخاصة بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية، وتصريحات صانعي القرار داخل السياسة النقدية الأمريكية بشأن الفائدة.

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 7 دولار تقريبا أو بنسبة 0.30% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2335 دولار للأوقية. وكذلك، ارتفعت عقود الذهب الاَجلة بنسبة 0.10% وسجلت حوالي 2349 دولار للأوقية.

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