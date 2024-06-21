الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاع طفيف متأثر بعدة الارتفاعات التي سعر الذهب العالمي خلال جلسة اليوم، وارتفع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر - بنحو ٥ جنيهات،.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي بالمصنعية / سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والذي جاء كما يلي:-

سعر الذهب اليوم عيار 21  بيع 3150  جنيه، وللشراء 3130 جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم عيار 18  بيع 2700  جنيه، وللشراء2682    جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14  بيع 2،083 جنيه، وللشراء 2،097 جنيه. 

حركة الذهب العالمية تميل إلى الارتفاع مع اتجاه خفض مرتقب للفائدة

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

 

سعر الذهب اليوم عيار 24  بيع 3،571 جنيه، وللشراء 3،594 جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم عيار 22  بيع 3،274 جنيه، وللشراء 3،295 جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم عيار 12  بيع 1،786 جنيه، وللشراء 1،797 جنيه. 

 

الاونصة   بيع 111،071 جنيه، وللشراء 111،782 جنيه. 

 

الجنيه الذهب     بيع 25،000 جنيه، وللشراء 25،160 جنيه. 

 

الكيلو بيع 3،571،429 جنيه، وللشراء 3،594،286 جنيه.

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

 

كلما زاد عيار الذهب قلت مصنعيته، لذا تختلف مصنعية الذهب حسب عيار الذهب،  فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21  من ٦٠ الي ١٢٠ جنيه، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار ١٨  ١٤٪؜، وتختلف من محل صاغة لآخر.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024

سعر الذهب اليوم بالدولار 

 

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تعزز توقعات الأسواق حيال خفض الفائدة الأمريكية قريبا، وخاصة بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية، وتصريحات صانعي القرار داخل السياسة النقدية الأمريكية بشأن الفائدة.

 

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 7 دولار تقريبا أو بنسبة 0.30% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2335 دولار للأوقية. وكذلك، ارتفعت عقود الذهب الاَجلة بنسبة 0.10% وسجلت حوالي 2349 دولار للأوقية.

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بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

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سعر الريال السعودي اليوم 

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