أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024
تشهد أسعار مواد البناء استقرار ملحوظ خلال معاملات اليوم الخميس آخر أيام إجازة عيد الأضحى 2024 ولذلك لم يتحرك سعر الحديد والأسمنت لتوقف عمليات البناء في مختلف القطاعات بسبب اجازة عيد الأضحى 2024.
ننشر في هذا التقرير أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في السوق المصري وفق الأسعار المتداولة من المصانع للتجار وليس للمستهلكين.
أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر اليوم
حديد بشاى 41،000 جنيه
حديد العتال 39،000 جنيه
حديد المعادى 36،500 جنيه
حديد الكومى 36،500 جنيه
حديد المراكبى 39،000 جنيه
حديد عطيه 36،500 جنيه
حديد العشري 36،500 جنيه
حديد الجيوشي 37،000 جنيه
حديد مصر ستيل 36،200 جنيه
حديد بيانكو 37،000 جنيه
حديد المصريين 41،000 جنيه
حديد سرحان 36،500 جنيه
سعر حديد عز اسعار مواد البناء
وبالنسبة لسعر حديد عز فهو 41،100 جنيه
أسعار مواد البناء سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسمنت المعلم 1،970 جنيه
اسمنت السهم 1،960 جنيه
أسمنت الفهد 1،940 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
العسكري بني سويف 1،950 جنيه
أسمنت المسلح 2،000 جنيه
جنوب الوادي 1،950 جنيه
أسمنت المخصوص 1،970 جنيه
أسمنت السويس 2،000 جنيه
أسمنت السويدي 21،120 جنيه
أسمنت العسكري 1،950 جنيه
أسمنت النصر 1،960 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه
أسمنت حلوان 1،990 جنيه
أسمنت المنيا 1،950 جنيه
أسمنت المهندس 2،160 جنيه
أسمنت تايتان 1،970 جنيه
أسمنت المصري 1،940 جنيه
أسمنت الممتاز 2،040 جنيه
أسمنت التعمير 1،980 جنيه
أسمنت الصعيد 2،150 جنيه
أسمنت أسيوط 2،130 جنيه
أسمنت المصريين 1،990 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،170 جنيه
أسمنت البرج 2،200 جنيه
أسمنت الماكس 2،220 جنيه
أسمنت النهضة 2،230 جنيه
أسمنت أسوان 2،150 جنيه
أسمنت السد العالي 2،130 جنيه
أسمنت قنا 2،350 جنيه.
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