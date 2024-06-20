الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024

مواد البناء
مواد البناء

تشهد أسعار مواد البناء استقرار ملحوظ  خلال معاملات اليوم الخميس آخر أيام إجازة عيد الأضحى 2024 ولذلك لم يتحرك سعر الحديد والأسمنت لتوقف عمليات البناء في مختلف القطاعات بسبب اجازة عيد الأضحى 2024.

 

ننشر في هذا التقرير أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024  في السوق المصري وفق الأسعار المتداولة من المصانع للتجار وليس للمستهلكين.

 

أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر اليوم 

 

حديد بشاى       41،000 جنيه

حديد العتال       39،000 جنيه

حديد المعادى    36،500 جنيه

حديد الكومى      36،500 جنيه

حديد المراكبى    39،000 جنيه

حديد عطيه       36،500 جنيه

حديد العشري    36،500 جنيه

حديد الجيوشي   37،000 جنيه

حديد مصر ستيل  36،200 جنيه

حديد بيانكو       37،000 جنيه

حديد المصريين  41،000 جنيه

حديد سرحان      36،500 جنيه

 

سعر حديد عز اسعار مواد البناء 

وبالنسبة لسعر حديد عز فهو        41،100 جنيه

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أسعار مواد البناء سعر الأسمنت اليوم في مصر 

 

 أسمنت المعلم  1،970 جنيه

 اسمنت السهم   1،960 جنيه

 أسمنت الفهد    1،940 جنيه

أسمنت وادي النيل     1،950 جنيه

العسكري بني سويف   1،950 جنيه

أسمنت المسلح  2،000 جنيه

جنوب الوادي     1،950 جنيه

أسمنت المخصوص    1،970 جنيه

أسمنت السويس 2،000 جنيه

أسمنت السويدي        21،120 جنيه

أسمنت العسكري       1،950 جنيه

أسمنت النصر    1،960 جنيه

أسمنت سيناء 42.5    1،950 جنيه

أسمنت حلوان    1،990 جنيه

أسمنت المنيا     1،950 جنيه

أسمنت المهندس        2،160 جنيه

أسمنت تايتان     1،970 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز   2،040 جنيه

أسمنت التعمير   1،980 جنيه

أسمنت الصعيد  2،150 جنيه

أسمنت أسيوط   2،130 جنيه

أسمنت المصريين        1،990 جنيه

أسمنت العامرية عادة  2،170 جنيه

أسمنت البرج      2،200 جنيه

 أسمنت الماكس 2،220 جنيه

أسمنت النهضة  2،230 جنيه

 أسمنت أسوان   2،150 جنيه

أسمنت السد العالي     2،130 جنيه

أسمنت قنا 2،350 جنيه.

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