الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

جريدة الدستور

لليوم الثاني على التوالي تباين حول سعر الذهب في  مصر اليوم الأربعاء 19  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار،  وسجل سعر الجنيه الذهب، فقد سجل نحو 24960 جنيها للبيع 25120 جنيهًا لسعر الشراء في ظل ارتفاع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة المقبلة، واستقرار سعر صرف الدولار. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الاربعاء  19    يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاربعاء 19  يونيو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع 2080.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

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بالمصنعية| سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية نحو 2329 جنيهًا دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07% إلى 2331.31 دولار. 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الأربعاء 19 يونيو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيهات للشراء.

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