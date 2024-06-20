الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

‎أكد الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، أن تشكيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الأمني المصغر الجديد يعكس التخبط الشديد بحكومة الاحتلال.

وقال الدكتور ماهر صافي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعيش الآن في حالة من التخبط الشديد، ما يكشف ذلك الحالة الانهزامية التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي وسقوط عشرات القتلى والإصابات بين صفوف الجنود في قطاع غزة وفشل نتنياهو في تحقيق أي من الأهداف التي حددها.

وأكد صافي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن قطاع غزة يعاني من إبادة جماعية وأوضاعًا إنسانية مأساوية بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع "إلا أن ما يحدث للجيش الإسرائيلي في غزة أدى إلى خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب وقادة الجيش نتنياهو بعد فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، أعلن عن تشكيل هئية وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن المتشدد إيتمار بن غفير".

وأوضح صافي أن ‎مهمة هذه الهيئة إجراء المشاورات السياسية وتضم وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي.

وأكد صافي أن هذه الهئية المصغرة ستفشل ولن تحقق أيا من الأهداف لأن الخلاف كبير بسبب فشل نتنياهو في تحقيق ما وعد به القضاء على حركة حماس واسترجاع المحتجزين وغضب الشارع الإسرائيلي سيزيد خلال الأيام المقبلة بسبب قتل العديد من المحتجزين لدى المقاومة في غزة الذي يتراوح عددهم 120، نسبة كبيرة منهم قتلت بسبب عمليات القصف من قبل الجيش الإسرائيلي على أماكن مختلفة من غزة.

txt

طارق فهمى: نتنياهو "يشترى الوقت" باستمرار الحرب فى غزة حتى تحين الانتخابات

نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة

ووافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن حل مجلس الحرب المؤلف من 6 أعضاء، وهى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بينى جانتس من الحكومة، وفى ظل إلحاح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على الانضمام إليه.

txt

نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة "بن جفير"

نتنياهو المجلس الأمني المصغر الحكومة الاسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

من أبو ماضي إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعي في مصر

قصة "فيديو عين شمس" الذى تسبب فى الهجوم على أحمد العوضى (فيديو)

شيخ الطريقة الجازولية: نثمن قرار الرئيس السيسى بترميم ضريح "إمام الدعاة"

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

مصرع شاب وإصابة طفل أثناء السباحة في شاطئ عجيبة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية