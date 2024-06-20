سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

‎أكد الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، أن تشكيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الأمني المصغر الجديد يعكس التخبط الشديد بحكومة الاحتلال.

وقال الدكتور ماهر صافي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعيش الآن في حالة من التخبط الشديد، ما يكشف ذلك الحالة الانهزامية التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي وسقوط عشرات القتلى والإصابات بين صفوف الجنود في قطاع غزة وفشل نتنياهو في تحقيق أي من الأهداف التي حددها.

وأكد صافي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن قطاع غزة يعاني من إبادة جماعية وأوضاعًا إنسانية مأساوية بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع "إلا أن ما يحدث للجيش الإسرائيلي في غزة أدى إلى خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب وقادة الجيش نتنياهو بعد فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، أعلن عن تشكيل هئية وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن المتشدد إيتمار بن غفير".

وأوضح صافي أن ‎مهمة هذه الهيئة إجراء المشاورات السياسية وتضم وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي.

وأكد صافي أن هذه الهئية المصغرة ستفشل ولن تحقق أيا من الأهداف لأن الخلاف كبير بسبب فشل نتنياهو في تحقيق ما وعد به القضاء على حركة حماس واسترجاع المحتجزين وغضب الشارع الإسرائيلي سيزيد خلال الأيام المقبلة بسبب قتل العديد من المحتجزين لدى المقاومة في غزة الذي يتراوح عددهم 120، نسبة كبيرة منهم قتلت بسبب عمليات القصف من قبل الجيش الإسرائيلي على أماكن مختلفة من غزة.

نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة

ووافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن حل مجلس الحرب المؤلف من 6 أعضاء، وهى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بينى جانتس من الحكومة، وفى ظل إلحاح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على الانضمام إليه.