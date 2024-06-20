نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة "بن جفير"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

حل حكومة الحرب

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن حل مجلس الحرب المؤلف من ٦ أعضاء، وهى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بينى جانتس من الحكومة، وفى ظل إلحاح وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف، إيتمار بن غفير، على الانضمام إليه.

وكشفت «القناة ١٢» الإسرائيلية عن أن نتنياهو سيقيم مجلسًا مصغرًا للمشاورات الحساسة بدلًا من «كابينيت الحرب» المُلغى، ومن المحتمل أن يشمل هذا المجلس وزير الدفاع الحالى يوآف جالانت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر.

وكان وزير الدفاع السابق، بينى جانتس، وهو زعيم «المعسكر الوطنى» الإسرائيلى، استقال هو ووزير الأركان السابق جادى أيزنكوت، من «كابينيت الحرب»، وذلك بعد فشل «نتنياهو» في تحقيق أو إعلان التزامه بشروط وضعها «جانتس» للبقاء في الـ«كابينيت».