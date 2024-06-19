الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمي: نتنياهو “يشتري الوقت” باستمرار الحرب في غزة حتى تحين الانتخابات

طارق فهمي
طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الأوضاع داخل الحكومة الإسرائيلية تمضي من سيئ إلى أسوأ، وهناك تضارب في المهام والصلاحيات بعد حل مجلس الحرب، وتصميم نتنياهو على المضى في النهج العسكري بصورة كبيرة، وتصعيد حذر مع جبهة الشمال واستمرار العمليات العسكرية في وسط ومنطقة غرب قطاع رفح، مما يمثل خطورة في استمرار هذا العمل.   

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تجاذبا أمريكيا إسرائيليا حول ما يجري لكن نتنياهو اليوم دعا مكونات الائتلاف بضرورة أن يكون هناك توافقات في هذا الإطار وعدم إعطاء الفرصة لحركة حماس بأن تكسب أرضا.

وتابع طارق فهمي: "أنا في تقديري الأمور يجب أن يتم ضبطها على المستوى الأمريكي أولا، لأن الجانب الأمريكي ضغط بقوة في تمرير مشروعه، حيث ذكر الرئيس الأمريكي نصا أنه مشروع إسرائيلي، ورغم ذلك بدأت إسرائيل الحديث على الخيارات والرد على حركة حماس، ونتنياهو “يشتري الوقت” باستمرار الحرب في غزة حتى تحين الانتخابات".

ولفت طارق فهمي إلى أن إسرائيل تتأرجح حتى هذه اللحظة بين العمل العسكري والدخول في مفاوضات، موضحا أن نتنياهو يشتري الوقت للوصول إلى 5 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الأمريكية.

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يطلب 5 صفقات جديدة.. واسم جديد مرشح لتعويض معلول

رئيس مركز ومدينة ميت غمر يكشف سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوى

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

جدول مواعيد وأسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية/ الصعيد

CNN: حاملة الطائرات جيرالد فورد فى طريقها إلى سواحل حيفا

اختيار "يحيى الكتانى" شيخا للطريقة الكتانية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة