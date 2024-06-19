طارق فهمي: نتنياهو “يشتري الوقت” باستمرار الحرب في غزة حتى تحين الانتخابات

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الأوضاع داخل الحكومة الإسرائيلية تمضي من سيئ إلى أسوأ، وهناك تضارب في المهام والصلاحيات بعد حل مجلس الحرب، وتصميم نتنياهو على المضى في النهج العسكري بصورة كبيرة، وتصعيد حذر مع جبهة الشمال واستمرار العمليات العسكرية في وسط ومنطقة غرب قطاع رفح، مما يمثل خطورة في استمرار هذا العمل.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تجاذبا أمريكيا إسرائيليا حول ما يجري لكن نتنياهو اليوم دعا مكونات الائتلاف بضرورة أن يكون هناك توافقات في هذا الإطار وعدم إعطاء الفرصة لحركة حماس بأن تكسب أرضا.

وتابع طارق فهمي: "أنا في تقديري الأمور يجب أن يتم ضبطها على المستوى الأمريكي أولا، لأن الجانب الأمريكي ضغط بقوة في تمرير مشروعه، حيث ذكر الرئيس الأمريكي نصا أنه مشروع إسرائيلي، ورغم ذلك بدأت إسرائيل الحديث على الخيارات والرد على حركة حماس، ونتنياهو “يشتري الوقت” باستمرار الحرب في غزة حتى تحين الانتخابات".

ولفت طارق فهمي إلى أن إسرائيل تتأرجح حتى هذه اللحظة بين العمل العسكري والدخول في مفاوضات، موضحا أن نتنياهو يشتري الوقت للوصول إلى 5 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الأمريكية.