الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما مهمة الهيئة الوزارية الأمنية المصغرة فى إسرائيل؟

تمارا حداد
تمارا حداد

وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رغم الرفض الكبير لضمه في هذه الهيئة من قبل المسئولين.

وقالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل المجلس الحربي وأنشأ بدلا منه المجلس الأمني المصغر، أو المطبخ المصغر، هدفه ترسيخ مشاورات وفرض قرارات، لكن هدفه الأساسى تعزيز سلطوية نتنياهو وفرض قراراته فيما يتعلق بإدارة الحرب على قطاع غزة من جانب واتخاذ قرارات مستقبلية حول الجبهة الشمالية من جانب آخر.

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وأضافت حداد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هدف نتنياهو إعطاء شرعية لاستمرار الحرب على قطاع غزة، وأخذ الأغلبية الساحقة في المجلس الوزاري السياسي والعسكري لأنه يعلم تماما أن أي قرار يتم اتخاذه في المطبخ المصغر سيتم الموافقة عليه في المجلس الوزاري السياسي والعسكري، لذا يريد أخذ شرعية وغطاء قانوني سياسي لأعماله في القطاع.

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وأوضحت "حداد" أنه تم إنشاء المطبخ المصغر لتحقيق أكثر من هدف، أولًا استكمال الحرب على القطاع حتى لو أخذت منحى طويلا في الوقت، وهذا ما يريده نتنياهو واليمين المتطرف، وأيضا إخراج المحتجزين عبر الخيار العسكري، وتعطيل تحقيق الصفقة وإفشالها، لذا المطبخ المصغر سيساعد نتنياهو لحماية مصالحه حتى لو لم تتحقق أهداف الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

نتنياهو يشكل هيئة وزارية أمنية مصغرة

وفي وقت سابق، وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن حل مجلس الحرب المؤلف من 6 أعضاء، وهى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بينى جانتس من الحكومة، وفى ظل إلحاح وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف، إيتمار بن غفير، على الانضمام إليه بعد حل مجلس الحرب المؤلف من 6 أعضاء.

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