تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا، رغم تحذيرات عدد من وزراء حكومة الاحتلال.

وذكرت القناة 12 العبرية أن اجتماعًا سريًا عقد قبل الفيديو الذي نشره نتنياهو الثلاثاء الماضي، والذي اتهم فيه واشنطن بحجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ضم مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ومسئولين آخرين، الذين اعترضوا جميعًا على نية نتنياهو.

ورغم أن ديرمر كان يؤيد المواجهة العلنية بعد أن ناقش الفكرة في وقت سابق مع نتنياهو، إلا أنه طلب من رئيس الوزراء الانتظار قبل الانتقادات حتى يلتقي هو وهنجبي بمسئولين أمريكيين في البيت الأبيض اليوم الخميس وفق القناة.

وذكر صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عارضا الكشف عن الخلاف علنًا، وفضلا بدلًا من ذلك التعامل مع الأمور خلف أبواب مغلقة، بسبب مخاوف من أن الخلاف العلني مع الولايات المتحدة قد يفيد حركة حماس وحزب الله.

وأوضح الإعلام العبري أن نتنياهو اتخذ القرار ضد رأي المستشارين والوزراء الذين تشاور معهم، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال أثارت غضبًا كبيرًا في إدارة بايدن.

فيما اتهم مسئولون أمريكيون نتنياهو بـ"جحود الجميل"، نافين أي احتجاز للأسلحة بخلاف شحنة القنابل الثقيلة التي حجبها بايدن بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في رفح، وفقًا لتقرير آخر لصحيفة هآرتس العبرية.

تشكيل هيئة أمنية مصغرة بمشاركة بن غفير

ووافق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد حل مجلس الحرب المؤلف من ٦ أعضاء، وهى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بينى جانتس من الحكومة، وفى ظل إلحاح وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف، إيتمار بن غفير، على الانضمام إليه.