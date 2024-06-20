الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو غاضب من تصريحات متحدث الجيش بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

 

كما أفادت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو وجالانت طالبا مكتب رئيس الأركان بتقديم توضيح بشأن تصريحات هجاري حول القضاء على حماس.

 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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