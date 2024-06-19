الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية: القيادة العسكرية تسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام نتنياهو

عمر الغول
عمر الغول

قال الدكتور عمر الغول، القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بداية الخلافات في الداخل الإسرائيلي ليست جديدة، بل هي متواصلة ومستمرة منذ بدء الحرب حتى اللحظة الراهنة.

وأضاف الغول، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتعلق بالتكتيك الذي أعلن عنه قائد الجيش يوآف جالانت ورئيس أركانه أثار غضبًا داخل الحكومة الإسرائيلية من قبل بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم من أركان القيادة السياسية والحكومة عمومًا.

وأوضح أن جالانت وهاليفي يقولان بأن قرار الإدارة في الحرب هو مسئولية الجيش وهو صاحب القرار بهذا الشأن في تحديد ما يراه مناسبًا لتنفيذ الخطط، وهو يعتقد أن عملية رفح شارفت على الانتهاء، وبالتالي هو يريد العودة إلى ما طرحته الإدارة الأمريكية بتقنين العمليات العسكرية من خلال استهدافات نوعية لقادة أذرع المقاومة في قطاع غزة.

وأكد أن هذا الأمر بالنسبة لنتنياهو يعني أن القيادة العسكرية تسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدامه وبالتالي هو يرفض هذه المسألة، لأن ذلك يهدد حكومته ونتاج الخلافات فيما بين مجلس الكابينت المصغر والحكومة نتج عنها انسحاب كل من جانتس وأيزنكوت أعضاء تكتل المركز في الكنيست.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم الخلافات الداخل الإسرائيلي الحرب

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