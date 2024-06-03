الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: تكليف مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة بداية لمرحلة تنموية

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بقبول استقالة حكومة د.مصطفى مدبولي جاء في الوقت المناسب تمامًا، وذلك لبدء مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة في الوطن، والعمل على استكمال مسار الإصلاح والتنمية الشاملة مع بدء فترة رئاسية جديدة.

وأوضح المغازي، في تصريحات اليوم، أنه قرار جاء في وقته بهدف استمرار العمل نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة تقوم على أساسيات واضحة، في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

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مصر تمر بمرحلة جديدة

أضاف عضو النواب أن مصر تمر بمرحلة جديدة وتحديات جسيمة، ومن المهم تجديد شباب الحكومة المصرية وتشكيل أخرى جديدة، تكون قادرة وبشكل أكبر على تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

واختتم المغازي بأن تكليف السيسي لرئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولي بمراعاة تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على  تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، علاوة على مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، خطوة هائلة ترضي الشارع المصري وتنطلق نحو آفاق جديدة.

النائب يسري المغازي مجلس النواب الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاح والتنمية

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