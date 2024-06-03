"الريادة": الحكومة السابقة عملت فى ظروف صعبة وحققت جزءًا من طموحات المواطن

وجّه رئيس حزب الريادة، كمال حسنين، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مؤكدًا أن الحكومة عملت في ظروف صعبة جدًا.

وقال "حسنين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن الحكومة واجهت العديد من التحديات مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد أنه رغم كل الظروف الصعبة، إلا أن الحكومة حققت نتائج إيجابية في جميع المجالات، متابعًا: "الحكومة عملت على زيادة الرقعة الزراعية، وعملت أيضًا في مجال طاقة الرياح والطاقة الخضراء وغيرها".

وتابع: "الحكومة حققت جزءًا من طموحات الوطن والمواطن المصري على مدار 6 سنوات، ودعواتي للدكتور مصطفى مدبولي في الحكومة الجديدة واختيار وزراء بكفاءات عالية وخبرات تلبي احتياجات الوطن وتوجيهات الرئيس السيسي".