برلمانية تكشف أهمية عودة جلسات الحوار الوطنى فى هذا التوقيت

قالت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني تأتي في توقيت مناسب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومحاولة تنفيذ مخطط التهجير القسري الذي رفضته مصر رفضًا قاطعًا لمنع تصفية القضية الفلسطينية.

دعم الدولة

وأشارت، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن إعلان الحوار الوطني دعم الدولة في جميع القرارات التي تتخذها من أجل حماية أمنها القومى يعكس مدي الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضحت "نبيه" أن موقف مصر ثابت وهو دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلطسينيين حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينة، مشيرة إلى أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني كان مهمًا للغاية للخروج بتوصيات من شأنها دعم القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن الحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب المصري.

وأضافت أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هو حرب إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير في التعامل مع ما يحدث في غزة، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي لحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف فوي لإطلاق النار وسهولة دخول المساعدات الإنسانية لغزة.