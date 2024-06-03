3 ملفات مهمة على طاولة وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة

3 ملفات مهمة على طاولة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الحكومة الجديدة بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية.

وترصد “الدستور” في هذا التقرير تلك الملفات التي تعد عاجلة لضمان كفاءة العمل داخل قطاع الكهرباء وهي:

أولا: نسب الفقد الفني والتجاري لشركات التوزيع

يعد ملف نسب الفقد الفني والتجاري أولي الملفات العاجلة المطلوب أن يتم التدخل من وزير الكهرباء فيها خاصة بعد أن وصل الفقد في أحدي الشركات لما يتجاوز الـ40% وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة تيسير الأعمال اجتماع عاصف مع رؤساء شركات التوزيع وابلغهم بحالة الغضب من مستوي الأداء في تقليل النسب الفقد الفنية والتجارية والتي ترتفع لمستوي غير مسبوق وخاصة في شركتي جنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء وتم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية والتجارية والتي تفقدت تلك الشركات ورفعت تقارير بمجموعة من التوصيات لرئيس الشركة القابضة المهندس جابر دسوقي.

ثانيا: ملف تغيير قيادات الوزارة والشركات التابعة لها

تشهد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأسابيع القادمة حركة تغييرات كبيرة على مستوي رؤساء الشركات، خاصة التوزيع منها والذي من المتوقع أن تشهد رحيل 4 رؤساء شركات بعد النتائج المخيبة الأمال التي تم عرضها في اجتماع مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للشركات.

وحذر د.محمد شاكر رؤساء الشركات من التقصير والأهمال حيث إن القيادة السياسية حريصة على تواجد في مواقع المسئولية الكفاءات فقط.

ثالثا: إنهاء خطة تخفيف الاحمال

يعد من اهم الملفات التي تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء وسيكون الملف الابرز على طاولة وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تساهم في انهاء خطة تخفيف الاحمال.