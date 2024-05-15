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اقتصاد

مزاد علني لبيع محلات وصيدليات بحدائق العاصمة في يونيو المقبل

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 14 محلًا تجاريًا وصدليتين للبيع بالمزاد العلني على مرحلتين الأولى في يونيو المقبل، والثانية في أغسطس المقبل، بمدينة حدائق العاصمة.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن المساحات قد تتراوح ما بين 19 متر مربع إلى 40 متر مربع 

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الشروط الفنية لرسو المزاد العلني للمحلات التجارية 

وأوضح عمار مندور، أنه يتم الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية. 

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن جلسة المزاد الأولى تعقد بمقر جهاز المدينة لبيع 7 محلات تجارية وصيدلية، الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، بينما تعقد جلسة المزاد الثانية بمقر الجهاز، لبيع 7 محلات تجارية وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024.

الشروط سداد المستحقات المالية 

وأفاد رئيس جهاز حدائق العاصمة، بأن أحد الشروط الفنية الخاصة تتضمن بسداد المستحقات المالية لبيع بالمزاد العلني، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيها لكل محل وصيدلية في موعد غايتة جلسة المزاد. 

واستكمل رئيس جهاز مدينة بدر، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100000 لكل صيدلية في موعد غايتة جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% وإضافة 1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5 % نسبة لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن يتم سداد نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، موضحًا أن يتم سداد باقي المستحقات المالية المتبقية من بيع المحلات التجارية والصدليتان بنظم تقسيط ميسرة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن يمكن للراغبين في دخول المزاد المعانية على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

تشريعي حدائق العاصمة المزاد العلني طرح

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