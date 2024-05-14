الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"الضرائب": إلزام ممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارا من 15 يوليو

رشا عبد العال
رشا عبد العال

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، واعتبارًا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤، علما بأنه يمكن الإطلاع على القرار الخاص بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكدت عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٢٤ عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك وجايزتك) اعتبارا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤.

وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي، مؤكدة أن المصلحة  قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعة كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية فواتير ضريبية إلكترونية إيصالات ضريبية التشغيل الفعلى السلع المباعة للمستهلك النهائى

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