برفقة السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل زيارة حرم سلطان عمان مصر (فيديو)

استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة.

وعبرت السيدة انتصار السيسى- عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، عن سعادتها بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة؛ مضيفة: "زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر".

واصطحبت السيدة انتصار السيسي، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، في زيارة إلى متحف الحضارة، ودار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا زارتا مستشفى 57357.