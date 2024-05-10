25.5 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى منذ 6 مارس لصالح الصرافة الحكومية



جمعت ثلاث شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 25.5 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.



وشهدت فروع شركات الصرافة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.



قيمة المتحصلات





كشف عبد المجيد محي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري ان حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية، منذ 6 مارس الماضي بلغت نحو 14.310مليار جنيه مشيرا الي ان حصيلة تنازلات عن العملة خلال الاسبوع الاخير المنتهي الخميس 9 مايو سجل 1.923 مليار جنيه ، وبلغت الحصيلة اليومية امس الخميس فقط نحو ٣٨٤ مليون جنيه.





واضاف محي الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ان عملية التنازلات شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.



واوضح ان شركات الصرافة تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء، والجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 9.30 مساء؛ بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.





حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية





في نفس السياق قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الخميس 9 مايو، بلغت 200 مليون جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس بلغت 9.9 مليار جنيه.





وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع، حتى العطلات الرسمية.



ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 14.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.



وقال فوزي ان العمل مستمر بفروع الشركه غدا الجمعه من الساعه ٣ عصرا حتى الساعه ١٠ مساءا، نظرا للاقبال الشديد للتنازل عن العملات الاجنبيه.



وكشف محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 1.3 مليار جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

