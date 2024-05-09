الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد انتقاد دور مصر.. القرموطى: صانع القرار لا يمشى وراء السوشيال ميديا

جابر القرموطي
جابر القرموطي

أكد الإعلامي جابر القرموطي أن هناك احتفاءً وتقديرًا وإشادة بدور مصر تجاه الحرب على غزة في الإعلام الغربي، قائلًا: "الصحافة الأجنبية والغربية الجميع يتكلم على دور الدولة المصرية في استمرار المفاوضات لوقف الحرب على غزة".

وأضاف "القرموطي" خلال تقديم تغطية خاصة على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "مصر منذ 48 و56 و67 وحتى الآن مفيش شبر من أراضيها برة حدودها، وعندها قوة معنوية وقوة تاريخ وتأثير وقوة عظمة هذا البلد وهذا يعطيك ثقة".

وتابع: "متخليش حد يقولك على دور مصر دور قليل، لأن مصر هى اللاعب الرئيسي في هذه القضية منذ سنوات وفيه مؤسسات في هذا البلد لا تنام ومتعرفش تنام لأن الضغط اللي عليها لازم يخلي عنيها مفتحة طول الوقت، ومصر جاهزة لكل السيناريوهات الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وأردف: "صانع القرار في مصر يتعامل بكل تأنٍ وكل حكمة، لأنه مينفعش في هذه القرارات أمشي وراء السوشيال ميديا وأمشي وراء المزايدات معنديش ده كصانع قرار لأنه يأخذ قرار ممتد".

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