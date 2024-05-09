القرموطى: بلدنا فى أمان مع السيسى.. ولدينا مؤسسات قوية لإعلاء كلمة مصر

علق الإعلامي جابر القرموطي، على تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة داخل قطاع غزة المحاصر منذ 8 شهور.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج" مانشيت" المُذاع عبر فضائية CBC، مساء الخميس:"بلدنا في أمان مع الرئيس السيسي.. ولدينا مؤسسات قوية لإعلاء كلمة مصر".

وأضاف أن الدولة المصرية لها دوركبير فى دعم القضية منذ اللحظة الأولى للأزمة وحتى الآن، وهو الدور الطبيعى للدولة والحكومة والمفاوض المصرى والرئيس السيسى.

وأشار إلى أن الدولة لديها مفاوض مصرى بارع وقوات مسلحة قادرة على أن تحمى الحدود، وهذه هى الدولة المصرية ورئيس مصر.