خالد الجندى: التنمر لن ينتهى عند أهل النار حتى بعد دخولهم جهنم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن التنمر لن ينتهي عند أهل النار حتى بعد دخولهم النار وهو ما وضحته الآية الكريمة فى قول الله سبحانه وتعالى فى سورة (ص): "وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "النية حديث أخروى وليس دنيوى، (إنما الأعمال بالنيات)، فالإٍلام فى حديث النية كان يقصد العلاقة بين العبد وربه".

وأضاف: "لازم معاملتك مع الناس تكون بالأعمال وليس بالنيات، فلا يجوز أن تشتم أحدا وتقول له أصل نيتى كانت خير وليس الشتيمة".

