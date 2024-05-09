أحمد أيوب: الرهان على خبرة مصر فى إتمام المفاوضات بين حماس وإسرائيل

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق نجاحًا على الأرض في غزة، وهذا يسبب أزمة حقيقية وعرقلة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن المفاوض المصرى خبير وقوى ولا يسمح لأحد بفرض رأيه عليه والرهان على الخبرة المصرية.

وأضاف أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن القوة المصرية لها تأثير فى المعادلة وفهم مصر للمعادلة وطبيعة المتصارعين يجعلها تقود المفاوضات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي طالب الجميع ببذل الجهد لمنح الفرصة للجهود الدبلوماسية وهى تحتاج جهدًا كبيرًا وتوفيقًا بين وجهات النظر.

وتابع: "هناك أطراف أخرى ممكن تفسد التوافق للهدنة ومصر تحشد القوى العالمية معها من أجل الوصول إلى الهدنة، ومصر الأكثر فهمًا وخبرة وقدرة وده اللى بيصل بنا لخطوات وما زلنا في مفاوضات والواضح أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى المفاوضات وفى نقاط خلافية ولكن مصر قادرة على تجاوز هذه الخلافات والقاهرة قادرة على الوصول لهدنة مؤقتة تصل لهدنة شاملة".