الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: إسرائيل تتلاعب في المفاوضات لاستمرار الحرب

نظير مجلي
نظير مجلي

قال الكاتب والباحث في الشئون الإسرائيلية نظير مجلي، إن الوسطاء في ملف التفاوض بملف غزة وعلى رأسهم مصر يرون أن الخلافات على أمور بسيطة وغير جدية، ولن تكون أهم من وقف إطلاق النار. 

وأضاف "مجلي" في مداخلة لبرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن المشكلة أن هناك من يتلاعب أثناء المفاوضات على طريقة الأخذ والعطاء، مؤكدًا أن القيادة الإسرائيلية ترى أن مصلحتها استمرار الحرب لكي تستمر في الحكم.

وأشار إلى أن حماس لم تثبت حكمة في قيادة المفاوضات وارتكبت أخطاء فاحشة منذ الثامن من أكتوبر، متابعًا: "كان على حماس أن تسلم الراية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تقود المفاوضات وتتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وتطرح الحلول المختلفة".

إسرائيل مصر غزة مفاوضات غزة مش حسبة برمة

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