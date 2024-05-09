"المواطنين المسلمين" و"محمد السادس للعلماء الأفارقة" يبحثان سبل التعاون (صور)

نظم مجلس المواطنين المسلمين بجمهورية موريشيوس، لقاءً ثقافيًا لوفد مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في مقر بلدية بورت لويس، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور جامسيد تارسو، رئيس الجمهورية السابق، أنيف أوكلو، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى جانب رئيس وأعضاء فرع المؤسسة بموريشيوس وشخصيات رسمية ودينية وأكاديمية.

وفد علماء مؤسسة محمد السادس يلتقي مجلس المواطنين المسلمين بمورشيوس

وضم الوفد المغربي كل من الأستاذ عثمان الصقلي الحسيني، مكلف بمهمة لدى المؤسسة، والأستاذ محمد المغراويي، خبير بالمؤسسة، والمقرئ المغربي الياس مهياوي.

خلال هذا اللقاء، أعرب نائب رئيس مجلس المواطنين المسلمين، رافيقي سانتالي، عن سعادة المجلس لاستقبال الوفد المغربي، مؤكدًا الدور المهم الذي سيلعبه فرع المؤسسة بموريشيوس في تعزيز قيم التعايش وحوار الأديان والتماسك الاجتماعي، بما يتوافق مع أهداف ومهام المؤسسة الأم.

عضو مؤسسة محمد السادس بمورشيوس يرحب بمبادرات ملك المغرب

ورحب بشير نوكادي، عضو فرع المؤسسة في موريشيوس، بمبادرات الملك محمد السادس، في خدمة الوحدة والاستقرار في إفريقيا، كما تطرق في مداخلة له إلى الإشعاع التاريخي للمملكة المغربية في مجالات التربية الدينية والحفاظ على الدين الإسلامي والوحدة والتضامن.

من جانبه، أشاد عثمان الصقلي الحسيني برؤية جمهورية موريشيوس الرامية إلى تعزيز الحوار السلمي في سياقها المتعدد الثقافات، مشيرًا إلى رغبة المؤسسة في التعاون في تنزيل أنشطة فرعها خدمة للمجتمع الموريشيوسي، ثم قدم عثمان صقلي مداخلة حول دور القيم الإنسانية والروحية في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، انطلاقًا من خبرة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

المواطنين المسلمين بمورشيوس يكرمون وفد علماء مؤسسة الملك محمد السادس

وخلال حفل تكريم أعضاء الوفد المغربي، تم تسليم الجوائز على التوالي إلى عثمان الصقلي الحسيني، محمد المغراوي، الياس مهياوي من قبل رئيس الجمهورية السابق، نائب الرئيس السابق لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس المواطنين المسلمين.

كما قدم الوفد المغربي درع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى السيد دورباس هارون آلي، رئيس فرع المؤسسة بموريشيوس.

وفي نهاية اللقاء، أحيا القارئ المغربي الياس مهياوي ليلة روحية بأناشيد دينية واختتم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفد مؤسسة محمد السادس يعقد لقاءات مع شخصيات إسلامية ومسيحية بمورشيوس

وعقد وفد علماء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لقاءات مع عدد من الشخصيات الرسمية والدينية الإسلامية والمسيحية خلال زيارته لجمهورية موريشيوس.

والتقى الوفد أفيناش تيلوك، وزير التراث الثقافي والفنون، فضيلة جيوا دورياوو، وزيرة الاندماج الاجتماعي والتضامن الوطني، شكيل محمد، رئيس المعارضة، وكذلك القس ديفيد بينما، نائب رئيس مجلس الأديان، والأستاذ محمد يوسف صلاح محمد، رئيس المركز الثقافي الإسلامي.

مؤسسة محمد السادس تحافظ على القيم الدينية الصحيحة

وخلال هذه اللقاءات، أشاد المتحدثون الموريشيوسيون برؤية الملك محمد السادس ملك المغرب ورئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة في الحفاظ على الوحدة والتضامن والهوية الإفريقية، كما رحب المسؤولون في موريشيوس بالمبادرات التي قامت بها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في مجال تعزيز القيم الدينية الصحيحة، والحفاظ على التراث، وحماية العقيدة، معربين عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية والاستفادة من خبراتها في المجالات الدينية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أبرز السيد عثمان الصقلي الحسيني المهام الرئيسية للمؤسسة وأهدافها والمبادرات المختلفة التي أطلقتها على مستوى فروعها في 48 بلدًا إفريقيا بهدف توحيد جهود العلماء الأفارقة، وترسيخ الثوابت الدينية، وكذا تعزيز القيم الروحية الإنسانية التي تساهم في الاستقرار والأمن في أفريقيا وفقًا للرؤية الحكيمة لـ"الملك محمد السادس"، الذي يولي أهمية خاصة للأمن الروحي والتنمية في أفريقيا.

وفي وقت لاحق، زار الوفد المغربي المسجد الأقصى ببورت لويس، أقدم مسجد في موريشيوس، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية في مختلف مناطق البلد.