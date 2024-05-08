باحث سياسى: ما يحدث فى رفح لا يصل لمرحلة الاجتياح بعد

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عدم قوة الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني يؤكد أن العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية لم تصل إلى مرحلة الاجتياح البري.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،، اليوم الأربعاء، إنه حتى الآن يتم تنفيذ عمليات نوعية في رفح الفلسطينية، عكس ما يتم في الاجتياحات، والتي تكون بتنفيذ عمليات موسعة.

وأضاف: "في حال الاجتياح سنتحدث عن كارثة إنسانية، حيث مليون و200 ألف نازح في رفح، مع عدم وجود بنية تحتية أو مناطق إيواء تكفي ذلك العدد، فنحن نتحدث عن كارثة إنسانية مرتقبة في حال الاجتياح".

استئناف مفاوضات الهدنة فى غزة بالقاهرة بحضور كل الأطراف

قال مصدر رفيع المستوى، لفضائية القاهرة الإخبارية، إن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة استؤنفت منذ قليل في القاهرة، بحضور كل الأطراف.

كان مصدر قد نفى شكلًا وموضوعًا صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع.