الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: ما يحدث فى رفح لا يصل لمرحلة الاجتياح بعد

رفح
رفح

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عدم قوة الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني يؤكد أن العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية لم تصل إلى مرحلة الاجتياح البري.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،، اليوم الأربعاء، إنه حتى الآن يتم تنفيذ عمليات نوعية في رفح الفلسطينية، عكس ما يتم في الاجتياحات، والتي تكون بتنفيذ عمليات موسعة.

وأضاف: "في حال الاجتياح سنتحدث عن كارثة إنسانية، حيث مليون و200 ألف نازح في رفح، مع عدم وجود بنية تحتية أو مناطق إيواء تكفي ذلك العدد، فنحن نتحدث عن كارثة إنسانية مرتقبة في حال الاجتياح".

استئناف مفاوضات الهدنة فى غزة بالقاهرة بحضور كل الأطراف

قال مصدر رفيع المستوى، لفضائية القاهرة الإخبارية، إن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة استؤنفت منذ قليل في القاهرة، بحضور كل الأطراف.

كان مصدر قد نفى شكلًا وموضوعًا صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع.

رفح اجتياح رفح عملية اجتياح رفح غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

طوق النجاة الأخير.. كيف تبذل مصر جهود حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة؟

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية