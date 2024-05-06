الإثنين 06 مايو 2024
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هيكل: الصحافة الدولية تشيد بنجاح مصر في التوصل لهدنة

محمد هيكل، الباحث
محمد هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر

قال محمد هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الصحافة العالمية تتقدم بخالص الشكر للدولة المصرية على جهودها الملموسة في التوصل لهدنة في غزة.

الصراع في المنطقة 

أضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن هناك فرصة لاتمام الهدنة الحالية إلا عن طريق المساعي والاتصالات المصرية بين طرفي الحرب بفلسطين.

وأضاف أن الدور المصري تجاه أزمة فلسطين عظيم ومستمر ولا يمكن لأحد تقليله على الإطلاق.

التوصل لهدنة 

أشار إلى أن مصر حرصت من بداية الأزمة على طرح الكثير من الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع من أجل إنهاء الحرب في غزة، خاصة أن استمرار الحرب يعني دخول المنطقة بالكامل في صراع.

محمد هيكل الباحث بالمركز المصري اكسترا نيوز اكسترا اليوم الهدنة بغزة

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