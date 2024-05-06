الخميس.. دار الكتب تحتفي باللغة العربية وتكرم أحمد فؤاد باشا

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "اللغة العربية في التراث" في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٩ مايو ٢٠٢٤؛ ويديرها الدكتور أحمد لطفي رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

المتحدثون في الندوة

يتحدث في الندوة كل من: الدكتور أحمد عفيفي أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ويتحدث عن "التلطف في اللغة العربية"، والدكتور عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة طنطا ويتحدث عن "القيم العربية كما تمثلها العرب في لغتهم في التراث".

اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي

وتقيم دار الكتب قبل الندوة حفل تكريم للعلامة الدكتور أحمد فؤاد باشا، رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق، بمناسبة اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي من قبل معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

ويقام ذلك الحفل تقديرا وعرفانا للاسهامات العلمية التي قدمها الدكتور أحمد فؤاد باشا وخاصة ما صدر عن سلسلة تراثنا العلمي التي ترأس هيئة تحريرها.

وقد أثرى الدكتور أحمد فؤاد المكتبة العربية بما يزيد على أربعين كتابًا ومرجعًا (مؤلفًا أو مترجمًا أو محققًا) في العلوم البحتة والتطبيقية، وفي الثقافة العلمية للأطفال والناشئة، وفي مجالات الفكر الإسلامي وفلسفة العلوم.

فمن الكتب التعليمية في الفيزياء:

الفيزياء، للصف الأول الثانوي (بالاشتراك)، وزارة التربية والتعليم، اليمن، 1986م. البصريات (بالاشتراك)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م. فيزياء الجوامد (بالاشتراك)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000م. الفيزياء الحيوية (بالاشتراك)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2001م. أساسيات العلوم الفيزيائية (بالاشتراك )، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004م. الفيزياء العلمية وتجارب المحاكاة (بالاشتراك)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007م.