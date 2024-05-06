الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليس في مصلحة الهدنة

الباز: حماس أضافت عبئًا كبيرًا على المفاوض المصرى بقصف معبر كرم أبوسالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن ما فعلته حماس من قصف معبر كرم أبوسالم وارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 4 ليس في صالح الهدنة على الإطلاق.

أضاف الباز، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما فعلته حماس يزيد الضغط الشديد جدًا ويجعل المفاوض المصري يبذل جهدًا أكبر في هذه المفاوضات.

وتابع: "حماس أضافت على المفاوض المصري عبئًا كبيرًا جدًا، وأضافت على أي طرف يحاول أن يتوصل لاتفاق لهذه الهدنة ضغطًا كبيرًا جدًا".

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