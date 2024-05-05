الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علياء صالح تفوز فى منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعى وتتأهل للأولمبياد

علياء صالح لاعبة
علياء صالح لاعبة الجمباز

أثنت علياء صالح، لاعبة الجمباز، على مساعدة الاتحاد المصري ونادي الجزيرة الرياضي لها، إضافة إلى المدربة التي دربتها منذ 9 أعوام، قائلة: هما اللي ساعدوني أرفع علم مصر 4 مرات، والفترة اللي فاتت كانت صعبة بسبب التمارين والمعسكرات، بس قدرت إني أتاهل لأولمبياد باريس 2024.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر zoom ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على شاشة "دي إم سي"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ البطولة الإفريقية هذا العام هي الخامسة لها، بجانب أنها شاركت في العديد من البطولات الدولية، منها 3 عالمية، لافتة إلى أنها حذلت هذا العام على المركز الأول في بطولة الجمهورية، وتأهلت للبطولة الإفريقية في رواندا.

وأوضحت "أنها تتدرب يوميًا من 6 إلى 8 ساعات، لأن رياضة الجمباز تعتمد على المرونة واللياقة البدنية بشكل كبير، مشيرة إلى أنها في ثانية كلية هندسة، وبسبب البطولات والتمرين كنت مضطرة أوقف الترم ده وأعوضه الترم الجاي".

السفيرة عزيزة دي ام سي

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