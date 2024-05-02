بودكاست ميديكازون.. استمع إلى المعلومات الطبية في أي مكان وزمان

تسعى منصة ميديكازون إلى نشر الوعي الطبي بين الجمهور العربي عن طريق تقديم مجموعة من الفيديوهات المُصورة من قبل أفضل الأطباء والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية.

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يُرفق مع كل فيديو شرح مكتوب لما ورد فيه لتوثيق المعلومات التي صرح بها الأطباء، وتسهيل مراجعتها من قبل القراء في أي وقت.

أما عن آخر مستجدات هذه المنصة الرائدة فهو إطلاق بودكاست ميديكازون للاستماع إلى المعلومات الطبية في أي مكان وزمان.

ميديكازون.. المنصة الطبية الأولى في الوطن العربي

تُعد ميديكازون المنصة العربية الأولى التي تُقدم معلومات طبية دقيقة ومُبسطة عن طريق مجموعة من الفيديوهات القصيرة، حتى لا يشعر المُشاهد بالملل، وتتميز منصة ميديكازون بما يلي:

تقديم المحتوى الطبي الموثوق والصحيح في فيديوهات يُمكن مُشاهدتها على المنصة وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بها، والتي تم تصويرها بجودة عالية وأفضل الكاميرات والمعدات لتوفير مُشاهدة ممتعة وتجربة مرئية وتثقيفية فريدة للجمهور في آن واحد.

توضيح كافة المعلومات، والإجابة عن استفسارات الجمهور المُتعلقة بالأمراض العضوية والنفسية مع عرض طرق العلاج المُتاحة للتأكيد على أن لكل مشكلة حل ولكل داء دواء، ويساعد فهم طبيعة المرض على التعامل معه لحين تمام الشفاء.

تصحيح العديد من المفاهيم والمعتقدات الصحية الخاطئة والمنتشرة بقوة بين أفراد المجتمع.

تسهيل التواصل بين المرضى والأطباء إذ يُمكن حجز موعد من خلال المنصة.

وجود قاعدة بيانات ضخمة تُحَدًث يوميًا وتحتوي على كافة المعلومات الخاصة بأسماء الأطباء وعناوينهم، هذا بالإضافة إلى المراكز الطبية والمستشفيات وتحديد مواقعها بدقة.

وجود خاصية البحث الداخلي على الموقع لمساعدة المُستخدمين على الوصول إلى غايتهم، عبر كتابة أسئلتهم أو استفساراتهم ومعرفة الإجابة من خلال مُشاهدة فيديو يتحدث به طبيب بارع في مجاله، نظرًا لأن المنصة تتعامل مع أشهر وأنجح الأطباء الأكاديميين.

إمكانية طرح أي سؤال بصفحة بنك الأسئلة الموجود على المنصة، ليتم الإجابة عنه لاحقًا وفي أقرب وقت عبر البريد الإلكتروني.

حماية خصوصية متابعي وعملاء ميديكازون والحفاظ على سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، عن طريق تطبيق معايير الحماية الدولية وفحص الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة بانتظام، لتفادي نقاط الضعف والثغرات الأمنية.

بودكاست ميديكازون.. استمع إلى المعلومات الطبية في أي مكان وزمان

هل كنت تتخيل أن تستمع إلى حوار طبي كامل لمدة نصف ساعة أو أكثر مع طبيب متخصص! فرصة فريدة تمنحها لك حلقات بودكاست ميديكازون التي تستضيف نُخبة من أفضل الأطباء في مُختلف التخصصات لمُناقشة أكبر قدر ممكن من المعلومات الطبية التي تُساعد جمهور الناس على الحفاظ على أنفسهم وعيش حياتهم بصحة أفضل. كما أن مديكازون تهتم الموضوعات الأكثر طلبًا وبحثًا من الناس لتوفر الإجابات التي يتسائل عنها الجميع، فمن الموضوعات الأكثر بحثًا عام 2024 في مجال طب العيون هي عمليات تصحيح الابصار بالليزك حيث يشتكي أغلب الناس من ضعف النظر لأسباب مختلفة.

ويمكنك الاستماع إلى حلقات البودكاست في أي وقت وفي أي مكان سواء كنت في مكتبك، أو في منزلك أو في سيارتك، أو في وقت راحتك وجلوسك في أي مكان هادئ بعيد عن الضوضاء.

كما تستطيع تحميل المحتوى الصوتي على الهاتف المحمول سواء كان بنظام الأندرويد أو أي أوه إس (IOS)، كما يمكن تحميل التطبيق على:

جوجل بودكاست.

أبل بودكاست.

ساوند كلاود.

سبوتيفاي.

التخصصات الطبية على بودكاست ميديكازون

تحتوي صفحة ميديكازون الرسمية وكذلك صفحة البودكاست على محتوى طبي متكامل يشمل العديد من التخصصات، وهي كالتالي:

الأنف والأذن والحنجرة. الجهاز الهضمي العلاج الطبيعي. حديثو الولادة. سكر وغدد صماء. الحساسية والمناعة. الأمراض النفسية. المسالك البولية. أمراض الدم. النطق والتخاطب صدر وجهاز تنفسي. الذكورة والعقم. النساء والتوليد. القلب والصدر. المخ والأعصاب. التغذية والتخسيس. جراحات الأطفال. جراحات التجميل. جراحات السمنة. الجراحات العامة. الأوعية الدموية. العمود الفقري. طب العيون. طب المسنين. طب الأسرة. العظام. الأسنان. الجلدية والتجميل. السمعيات. الروماتيزم. علاج الأورام. علاج الآلام.

الجدير بالذكر أن ميديكازون تسعى إلى استقطاب آلاف الأطباء العرب لتقديم المحتوى المرئي والمسموع والمقروء على المنصة بهدف تثقيف الجمهور وزيادة وعيه في المجال الصحي، ومن المتوقع أن تتصدر المنصة خلال فترة وجيزة المرتبة الأولى في هذا المجال، ليس داخل جمهورية مصر العربية وحدها، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا.

من ضمن المحتوى الذي تقدمه هو كل مايخص طب العيون مثل عملية الفيمتو ليزك

كما نؤكد أيضًا على أن بودكاست ميديكازون يتابع التطورات الطبية، ويوضح جميع التعديلات الجديدة على البروتوكولات العلاجية الدولية لمواكبة الأحداث اليومية المُتلاحقة والمُتغيرة حتى يصل إلى المتابعين كل ما هو جديد في نفس وقت حدوثه.