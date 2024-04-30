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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تضامنا مع فلسطين.. اندلاع مظاهرات فى جامعة الكويت على غرار الولايات المتحدة

مظاهرات في جامعة
مظاهرات في جامعة الكويت تضامنا غزة

نظم طلاب وموظفو جامعة الكويت، أمس الإثنين، وقفة تضامنية مع قطاع غزة وتنديدًا بالعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك على خطى الحراك الطلابي العالمي، وتضامنا مع طلبة الجامعات الأمريكية، الذين يتظاهرون بكثافة تضامنًا مع الفلسطينيون.

ودعا إلى الوقفة الاحتجاجية، الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وجمعية اعضاء هيئة التدريس، وانضمت إليهما قوى طلابية ونقابية اخرى، وعدد من أعضاء مجلس الأمة وحشد من المواطنين.

وتخلل الوقفة، كلمات مناصرة للقضية الفلسطينية من نواب وشخصيات نقابية وعامة

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