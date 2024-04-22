"الجارديان": آلاف الرحلات الجوية من وإلى أوروبا تأثرت بالتشويش الروسي

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تعرض الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وآلاف الرحلات الجوية الأخرى في أوروبا بالتشويش الروسي المشتبه به على أنظمة تحديد المواقع العالمية.

وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تعرض الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وآلاف الرحلات الجوية الأخرى في أوروبا بالتشويش الروسي المشتبه به على أنظمة تحديد المواقع العالمية.

وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 2300 رحلة جوية لشركة "رايان إير" أبلغت عن حوادث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) منذ أغسطس الماضي، بالإضافة إلى ما يقرب من 1400 رحلة في "ويز إير"، و82 في الخطوط الجوية البريطانية وأربعة من "إيزي جيت".

وذكرت الصحيفة أن حوالي 46 ألف طائرة في المجمل سجلت مشكلات مع نظام تحديد المواقع العالمي فوق بحر البلطيق في نفس الفترة الزمنية، بناءً على تحليل سجلات الطيران على موقع GPSJAM.org، ومعظم مشكلات نظام تحديد المواقع العالمي التي تم الإبلاغ عنها على الموقع حدثت في أوروبا الشرقية، على الحدود مع روسيا.

ويشكل نظام تحديد المواقع العالمي المعتمد على الأقمار الصناعية جزءًا من نظام الملاحة في الطائرة، ويمكن أن يشكل التداخل خطرًا على السلامة.

وأكدت حكومة المملكة المتحدة في مارس الماضي أن إشارة نظام تحديد المواقع الخاصة بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، قد تعطلت أثناء تحليقها بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي في منطقة البلطيق، أثناء عودتها إلى المملكة المتحدة من بولندا.

ورغم أن داونينج ستريت قال إن هذه الخطوة لا تهدد سلامة الطائرة، إلا أن مصدرا دفاعيا وصفها بأنها "غير مسؤولة إلى حد كبير".

وعقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي قمة في يناير الماضي لمناقشة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي و"الانتحال" أو إرسال إشارات زائفة، حيث أبلغت الوكالة عن ارتفاع حاد في عدد الهجمات.

وبينما قال الاتحاد الأوروبي إن مواجهة التهديد تمثل أولوية، قللت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة من المخاطر وقالت إن التشويش غالبًا ما يرتبط بالنشاط العسكري ولكنه لا يعني أن الطائرات التجارية مستهدفة بشكل مباشر.

وقال جلين برادلي، رئيس عمليات الطيران في هيئة الطيران المدني: "يعد الطيران أحد أكثر أشكال السفر الجوي أمانًا، وهناك العديد من بروتوكولات السلامة المعمول بها لحماية أنظمة الملاحة على الطائرات التجارية".

وأضاف "إن تشويش نظام تحديد المواقع العالمي لا يؤثر بشكل مباشر على ملاحة الطائرة، وعلى الرغم من أنها مشكلة معروفة، إلا أن هذا لا يعني أنه تم التشويش على الطائرة عمدًا". و82 في الخطوط الجوية البريطانية وأربعة من "إيزي جيت".

وذكرت الصحيفة أن حوالي 46 ألف طائرة في المجمل سجلت مشكلات مع نظام تحديد المواقع العالمي فوق بحر البلطيق في نفس الفترة الزمنية، بناءً على تحليل سجلات الطيران على موقع GPSJAM.org، ومعظم مشكلات نظام تحديد المواقع العالمي التي تم الإبلاغ عنها على الموقع حدثت في أوروبا الشرقية، على الحدود مع روسيا.

ويشكل نظام تحديد المواقع العالمي المعتمد على الأقمار الصناعية جزءًا من نظام الملاحة في الطائرة، ويمكن أن يشكل التداخل خطرًا على السلامة.

وأكدت حكومة المملكة المتحدة في مارس الماضي أن إشارة نظام تحديد المواقع الخاصة بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، قد تعطلت أثناء تحليقها بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي في منطقة البلطيق، أثناء عودتها إلى المملكة المتحدة من بولندا.

ورغم أن داونينج ستريت قال إن هذه الخطوة لا تهدد سلامة الطائرة، إلا أن مصدرا دفاعيا وصفها بأنها "غير مسؤولة إلى حد كبير".

وعقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي قمة في يناير الماضي لمناقشة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي و"الانتحال" أو إرسال إشارات زائفة، حيث أبلغت الوكالة عن ارتفاع حاد في عدد الهجمات.

وبينما قال الاتحاد الأوروبي إن مواجهة التهديد تمثل أولوية، قللت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة من المخاطر وقالت إن التشويش غالبًا ما يرتبط بالنشاط العسكري ولكنه لا يعني أن الطائرات التجارية مستهدفة بشكل مباشر.

وقال جلين برادلي، رئيس عمليات الطيران في هيئة الطيران المدني: "يعد الطيران أحد أكثر أشكال السفر الجوي أمانًا، وهناك العديد من بروتوكولات السلامة المعمول بها لحماية أنظمة الملاحة على الطائرات التجارية".

وأضاف "إن تشويش نظام تحديد المواقع العالمي لا يؤثر بشكل مباشر على ملاحة الطائرة، وعلى الرغم من أنها مشكلة معروفة، إلا أن هذا لا يعني أنه تم التشويش على الطائرة عمدًا".